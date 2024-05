Mercato : Le Real Madrid évite une catastrophe avec Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne l’a certes pas encore officiellement annoncé, mais son destin semble le lier au Real Madrid à compter de cet été 2024. Touchant un salaire mirobolant au Paris Saint-Germain, à savoir 72M€ bruts à l’année, Mbappé sait déjà à quoi s’attendre à la Casa Blanca. Explications.

Le Real Madrid va pouvoir rajouter un élément à son armada offensive la saison prochaine. Et pas des moindres. Kylian Mbappé est pressenti pour être la signature phare du mercato estival du Real Madrid. Grassement payé au PSG avec un salaire de 72M€ bruts depuis sa prolongation de contrat en 2022, Mbappé verra sa rémunération grandement diminuer à Madrid.

«C’est aussi une question de respect pour les joueurs déjà au club»

« Le salaire de Kylian Mbappé sera du même acabit que celui de Bellingham, Vinicius Jr et les superstars du Real Madrid ». a confié Fabrizio Romano au Here We Go Podcast Vinicius Jr percevrait un salaire annuel de 20M€. « C’était très important pour Florentino Pérez. Ils ne veulent pas changer la structure salariale. C’est aussi une question de respect pour les joueurs déjà au club qui écrivent actuellement l’histoire du Real Madrid. Ils sont évidemment très heureux d’accueillir Kylian Mbappé au Real Madrid, mais ce sera sous une structure salariale équilibrée ».

