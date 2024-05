Mercato - Real Madrid : Réunion au sommet programmée pour cette star

Hugo Chirossel

Alors qu’ils arrivent tous les deux au terme de leur contrat, en juin prochain, Toni Kroos et Luka Modric pourraient quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Les deux stars de la Casa Blanca seraient plus proches d’un départ que d’une prolongation. En ce qui concerne le Croate, il devrait rencontrer Florentino Pérez avant la finale de la Ligue des champions, le 1er juin.

« Nous ne pensons pas à ce que ce sera sans eux. Nous sommes très heureux avec eux . » Avant la réception du Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions, Carlo Ancelotti avait botté en touche au moment d’évoquer la situation de Toni Kroos et Luka Modric. Les deux joueurs du Real Madrid seront libres à la fin de la saison et ils seraient tous les deux plus proches d’un départ que d’une prolongation.

Real Madrid : Avant Mbappé, une star vend la mèche pour son avenir ? https://t.co/a5ohwBIps3 pic.twitter.com/dky8r1qkVq — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Kroos et Modric sur le départ ?

« Je pense que quelque chose est en train de se dessiner qui pourrait être une triste nouvelle pour les fans du Real Madrid. Je pense qu'il faut regarder la situation telle qu'elle est aujourd'hui. A ce jour, Toni Kroos et Luka Modric sont plus en dehors du Real Madrid qu'à l'intérieur », a indiqué le journaliste Antonio Romero dans l’émission La Barra Libre sur SER Deportivos . « Ce sont deux cas différents. La situation de Kroos, pour les gens du club, a changé tout au long de la saison. Là où c'était oui, c'était peut-être et maintenant c'est plus proche du non que du oui. C'est la décision de Toni Kroos, bien que le Real Madrid n'ait pas encore mis sur la table une offre de renouvellement. Ils comprennent que si Kroos veut continuer, c'est à lui d'appeler le club . »

Rencontre prévue entre Modric et Pérez