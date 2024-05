Transferts : Il quitte le PSG et affiche un gros regret

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui au Stade de Reims, Benjamin Stambouli a fait le bilan de sa carrière. Le joueur de 33 ans a, notamment, évoqué son passage au PSG avec une pointe de déception. Mais malgré quelques regrets, le milieu de terrain ne crache pas dans la soupe, au contraire. Il en a profité pour rendre hommage à Thiago Motta.

On peut être né à Marseille et avoir porté fièrement les couleurs du PSG. Benjamin Stambouli en est le parfait exemple. Après un début de carrière prometteur à Montpellier, le milieu de terrains s'envolait pour la capitale. Arrivé en 2016, le joueur y restera seulement un an. Avant de défier l'OM ce mardi soir en match en retard de la 32ème journée de Ligue 1, Stambouli a accepté d'évoquer son passage au PSG.

« J'aurais peut-être pu m'affirmer encore plus »

Le joueur est conscient qu'il aurait pu s'affirmer un peu plus au sein du PSG.« Paris est venu me chercher. Là, j'ai énormément appris, en particulier avec Thiago Motta et sa culture tactique, un super mec avec qui cela avait été chaud comme adversaire. Au PSG, j'aurais peut-être pu m'affirmer encore plus, montrer davantage de personnalité » a confié le milieu de terrain à L'Equipe . Mais ce passage en demi-teinte ne l'a pas empêché de réaliser une belle carrière à l'étranger, notamment à Schalke 04.

Un tremplin pour Stambouli