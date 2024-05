Mercato : Un attaquant de l’OM ne voulait pas venir !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Henrique s'est installé durablement dans le onze de Jean-Louis Gasset. Mais ce n'était pas gagné. En janvier dernier, le joueur brésilien revenait à Marseille après un prêt non concluant à Botafogo. A ce moment précis, l'attaquant ne souhaitait pas revenir à l'OM et espérait encore s'imposer dans son pays natal.

Luis Henrique souhaitait rester au Brésil

Prêté à Botafogo lors de la première partie de saison, Luis Henrique souhaitait terminer cet exercice au Brésil selon les informations de La Provence . Un retour à l'OM dès le mois de janvier ne rentrait pas dans ses plans. Mais finalement, Botafogo a profité du dernier mercato hivernal pour le renvoyer à Marseille.

« Je suis plus calme, je suis plus tranquille »