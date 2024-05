Mercato - PSG : Il annonce la recrue parfaite pour remplacer Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est bientôt terminé. Dans les prochains jours, Kylian Mbappé va quitter le PSG. Sauf incroyable surprise, il devrait s'envoler pour le Real Madrid. Mais qui pourrait le remplacer dans le groupe de Luis Enrique la saison prochaine ? Pour Claude Le Roy, le club de la capitale doit miser sur une star, totalement dévouée à son équipe.

Kyllian Mbappé fait sa tournée d'adieux. Après sept années au PSG, le joueur va quitter la France. Le Real Madrid devrait être sa prochaine destination. Ancien entraîneur du Cameroun et aujourd'hui chroniqueur sur La Chaîne L'Equipe, Claude Le Roy a tenu à saluer l'international français de 25 ans, malgré ses défauts.

Mercato - PSG : Un transfert à 90M€ est réclamé en public ! https://t.co/XuOIIQYB3z pic.twitter.com/4puIgzdV7p — le10sport (@le10sport) May 13, 2024

Le Roy rend hommage à Mbappé

« Kylian, c'est quelqu'un qui m'aura donné envie de regarder les matches du PSG pendant sept ans, quelquefois en en ratant, quelquefois en passant à côté, quelquefois en m'irritant, parce que je le trouvais pas assez concerné dans la récupération collective du ballon. Mais c'était toujours avec un plaisir renouvelé que je regardais le PSG pour découvrir ce qu'il pouvait nous inventer. C'est vrai qu'il lui arrivait de passer complètement au travers, et moi, j'étais toujours pressé de le revoir » a déclaré le technicien. Pour Le Roy, sa succession devrait être l'un des dossiers prioritaires cet été.

Le portrait-robot de son remplaçant est dévoilé