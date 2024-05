OM : Le prochain transfert d'Aubameyang annoncé !

Thibault Morlain

Recruté l’été dernier par l’OM pour venir faire oublier Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang s’est montré à la hauteur. En effet, le Gabonais réalise une saison exceptionnelle sous le maillot phocéen. Mais voilà que cela pourrait déjà se terminer à l’occasion du prochain mercato estival. Un départ d’Aubameyang pourrait intervenir dans les mois à venir. A voir maintenant où pourrait filer le buteur de l’OM…

Et si Pierre-Emerick Aubameyang quittait déjà l’OM après seulement un an ? Malgré un contrat jusqu’en 2026, le Gabonais ne serait pas assuré de rester pour la saison prochaine. La Provence révélait ce lundi qu’Aubameyang pourrait faire ses valises si l’OM ne jouait pas de Coupe d’Europe. De plus, PEA aurait déjà une petite idée de sa prochaine destination, lui qui pourrait rejoindre un un championnat où il était désiré l’été dernier.



Les Saoudiens de retour à la charge pour Aubameyang ?

Où pourrait alors aller Pierre-Emerick Aubameyang ? L’été dernier, le Gabonais avait choisi l’OM plutôt que l’Arabie Saoudite. A ce propos, PEA a confié pour RFI : « Simplement, je vais vous dire que je suis un passionné de football. Donc, avant tout, je ne voulais pas partir vers des destinations exotiques pour des gros chèques. Je ne néglige pas ça, mais j'avais à cœur de laisser une bonne image de moi en partant d'Europe et ne pas rester sur une saison ratée comme à Chelsea. Ça a été le défi. J'ai une pensée pour Pablo Longoria qui m'a présenté le projet et qui m'a convaincu qu'il fallait que je continue ici, que je pouvais encore montrer des choses. J'en étais persuadé et lui aussi ».

La Serie A ? « Peut-être qu'un jour, qui sait ? »