«Tu me donnes son talent je gagne plus de Ballon d’or que Messi», Ben Arfa a tout gâché ?

Jean de Teyssière

Hatem Ben Arfa fait partie des joueurs les plus talentueux de la génération 87. Formé à l'OL, l'international français jouera dans les plus grands clubs de France, en passant par l'OM, le PSG et les Girondins de Bordeaux. Il a aussi tenté une expérience en Angleterre, en allant à Newcastle et il a fortement marqué l'un de ses anciens coéquipiers, Demba Ba, qui aurait fait un malheur s'il avait hérité du talent de Ben Arfa.

La carrière d'Hatem Ben Arfa laisse souvent apparaître de nombreux regrets. Le talent de l'international français ne fait aucun doute et pour beaucoup, il était même plus talentueux qu'un certain Lionel Messi. En tout cas, partout où il est passé, il a laissé un souvenir impérissable.

«Ben Arfa, si tu me donnes ce talent, je gagne plus de Ballons d’Or que Messi»

Dans des propos tenus sur 90 football et rapportés par Girondins 4 Ever , Demba Ba évoque le talent d'Hatem Ben Arfa : « Celui qui m’a le plus marqué dans ma carrière ? Hatem Ben Arfa… Si tu me donnes ce talent… Je te jure, je crois que je gagne plus de Ballons d’Or que Lionel Messi. Avec Hatem, il y a beaucoup d’images qui me reviennent. Mais ce qui m’a marqué, c’est le jour où à l’entrainement, à Newcastle, il est arrivé et m’a dit ‘aujourd’hui, je ne fais de passes à personne’. On l’a regardé : ‘mais comment ça ?!’. Je ne sais pas pourquoi, il avait décidé qu’il ne ferait pas de passes lors de cet entrainement. Il n’a pas fait une seule passe. Ce qu’il s’est passé ? Il dribblait tout le monde. De toute façon, Hatem, ce n’est pas comme si tu lui disais quelque chose, et qu’il allait t’écouter à 100%… »

Mercato - PSG : Une offre va partir pour le «nouveau Messi» https://t.co/LwrUHOPDmT pic.twitter.com/4TYxevdq8j — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

«Il faisait ce qu’il voulait»