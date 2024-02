«Meilleur que Ben Arfa», Gasset a trouvé la solution à l’OM !

Hugo Chirossel

Depuis qu’il a été nommé entraîneur de l’OM la semaine dernière, Jean-Louis Gasset a surtout insisté sur l’aspect mental et la nécessité de redonner de la confiance à un groupe dans lequel il voit des qualités. Le technicien français réussit à transcender ses joueurs, notamment Amine Harit, qu’il pourrait comparer à Hatem Ben Arfa pour y parvenir.

« Le mental, c'est 80% de la performance . » Dès sa conférence de presse de présentation, Jean-Louis Gasset avait balayé les questions sur le système de jeu et insisté sur un autre point : le mental. Au-delà des considérations tactiques, le technicien français âgé de 70 ans voulait d’abord redonner de la confiance aux joueurs de l’OM.

« Je le vois bien dire à Harit qu’il est meilleur que Ben Arfa »

« Mais ça marche », a confié un agent de joueurs à La Provence . « Il arrive à faire croire aux joueurs qu’ils sont les plus forts, je le vois bien dire à Harit qu’il est meilleur que Ben Arfa qu’il a eu sous ses ordres . » Jean-Louis Gasset est également très content d’être à l’OM, lui qui « kiffe l’instant », comme il l'a confié lors de sa présentation.

« Ça le fait bander d’être à l’OM »