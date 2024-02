OM : A peine arrivé, Gasset annonce la couleur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tout s'est joué en quelques heures. Dimanche soir, l'OM s'incline contre Brest (0-1) et dans la foulée, la décision est prise de se séparer de Gennaro Gattuso. Pour le choix de son successeur, c'est également allé très vite puisque Jean-Louis Gasset a été nommé par Pablo Longoria. Et le nouveau coach marseillais annonce déjà la couleur à ses joueurs.

Gasset prévient ses nouveaux joueurs

« J'ai vu le groupe avec le président et j'ai dit pourquoi j'étais là. J'ai dit ce que j'avais réussi avec des groupes moins forts. Le mental, c'est 80% de la performance. J'ai dit que chacun devait faire un petit peu plus. Que chacun se regarde dans la glace. Quand vous prenez des buts comme ceux que Marseille prend, ce sont des erreurs individuelles et le système n'est pas la cause. C'est un problème mental quand tu prends des buts après la 90e minute (...) Je pense que les joueurs étaient étonnés que je raconte à chacun une anecdote, un petit truc ou le fait que je les appelle par le prénom. Mon discours global, ça a été de leur dire d'ouvrir les yeux. Il faut une prise de conscience. Quatre entraîneurs sur la Une du journal, à un moment donné il faut une prise de conscience », confie-t-il devant les médias.

«Ce sont les joueurs qui peuvent renverser la vapeur»