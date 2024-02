OM : Le vestiaire effondré par le départ de Gattuso ?

Hugo Chirossel

Cinq mois seulement après son arrivée, Gennaro Gattuso a quitté l’OM lundi, au lendemain de la défaite sur la pelouse de Brest. C’est Jean-Louis Gasset qui a pris sa place, jusqu’à la fin de la saison, et qui dirigera sa première rencontre jeudi contre le Shakhtar Donetsk, en barre retour de la Ligue Europa. Il a donné son ressenti sur l’état d’esprit du vestiaire, touché par le départ de l’Italien.

« Quand on voit un coach comme monsieur Gattuso qui est limogé, on se sent touché . » Présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille de la réception du Shakhtar Donetsk en barrage retour de la Ligue Europa, Samuel Gigot s’est exprimé à propos du départ de Gennaro Gattuso. Ce dernier était apprécié par les joueurs de l’OM et son départ ne les a pas laissés insensibles, eux qui sont « les premiers responsables », estime le défenseur marseillais.

« Ils se sentent responsables, ils aimaient leur entraîneur »

« Ils sont malheureux d’avoir perdu leur mentor », a confié Jean-Louis Gasset, qui a lui aussi répondu aux questions des journalistes présents. « Ils se sentent responsables, ils aimaient leur entraîneur, ils avaient beaucoup d'affection pour lui, mais ça arrive dans la vie de voir un entraîneur partir alors qu'on a des affinités avec lui. Mais c'est quoi le plus important ? C'est demain. On n'a qu'une solution, c'est de gagner et de nous qualifier . »

« Ils ont la tête embuée »