Mercato - OM : Gattuso reçoit déjà un message à l'étranger !

Arrivé en cours de saison, Gennaro Gattuso n’aura tenu que quelques mois sur le banc de l’Olympique de Marseille. L’Italien a en effet été remercié par Pablo Longoria après une série de défaites très problématique depuis le début de l’année 2024 et a été remplacé au pied levé par Jean-Louis Gasset.

Un nouvel entraîneur va bientôt faire ses débuts avec l’OM. Arrivé en septembre, Gennaro Gattuso a été écarté de son poste et c’est donc Jean-Louis Gasset qui va diriger l’équipe pour 16e de finale retour de Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk. Sa mission est simple, redresser la barre au cours des trois prochains mois.

OM : Retards, fêtes... Il balance sur les écarts de Clauss https://t.co/Xwm5MQCaoW pic.twitter.com/xGabp8ILyj — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

Une place pourrait se libérer au Torino

Mais que va faire désormais Gattuso ? Avant même son départ de l’OM, la presse italienne évoquait un vif intérêt de la part du Torino. Et ça pourrait bien se confirmer, puisqu’il semble y avoir des tenions toujours plus fortes entre l’entraîneur et son président. « J’en ai rien à faire de sa prolongation, on peut aussi vivre sans lui » a en effet récemment lâche Urbano Cairo, au sujet de l’avenir d’Ivan Juric.

« Je ne lui parle pas tous les jours »