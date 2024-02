Mercato : A peine arrivé, il fait une promesse à l’OM 

Thomas Bourseau

Le mariage entre l’OM et Gennaro Gattuso n’a pas été fonctionnel jusqu’au terme de leur accord passé en septembre dernier. Remercié par le club phocéen mardi, Gattuso a été remplacé en lieu et place par Jean-Louis Gasset. Le nouveau coach de l’Olympique de Marseille s’est engagé auprès des supporters.

L’OM n’a plus goûté à la victoire depuis le 7 janvier dernier et un 32ème de finale de Coupe de France face à Thionville (1-0). Dès lors, l’Olympique de Marseille s’est laissé emmené dans une descente aux enfers en affichant un bilan de quatre matchs nuls et trois défaites. La dernière en date remonte à dimanche dernier à Brest qui avait pourtant été réduit à 10.

Gattuso annonçait la couleur, l’OM a «touché le fond»

Une désillusion dont Gennaro Gattuso a eu du mal à avaler comme en atteste le discours qu’il tenait après le revers à Brest. « Quand on touche le fond, il faut prendre ses responsabilités. C'est ma responsabilité. Il n'y a rien d'autre à dire. La table ? La vérité, c'est qu'il va falloir commencer à regarder derrière nous. On ne peut plus parler d'Europe. Il faut juste prendre les points nécessaires pour être serein au classement ».

OM : Riolo balance sur le nouvel entraîneur https://t.co/kIgKeajv31 pic.twitter.com/xFQ8RhjRuu — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

L’OM limoge Gattuso

Pointant à la neuvième position au classement de Ligue 1, l’OM a pris la décision de passer à autre chose en changeant d’entraîneur une nouvelle fois cette saison. « Marseille tient à remercier tout particulièrement Gennaro et l'ensemble de ses collaborateurs pour l'investissement sans faille et le grand professionnalisme dont ils ont fait preuve au quotidien et leur souhaite bonne chance pour l'avenir », lit-on dans le communiqué publié par l’Olympique de Marseille dans la journée de mardi.

Gasset : «Donner le meilleur de nous-mêmes»