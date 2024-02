Mercato - OM : Le successeur de Gasset annoncé en direct par Riolo

Thibault Morlain

Gennaro Gattuso remercié, c'est Jean-Louis Gasset qui va terminer la saison sur le banc de l'OM. L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire s'apprêterait à signer pour 4 mois. Un nouvel entraîneur débarquera donc à Marseille la saison prochaine. Alors que des noms circulent déjà, Daniel Riolo a déjà une idée de celui qui sera choisi.

Un nouvel entraîneur à l'OM cette saison. Gennaro Gattuso n'y arrivant pas, le club de la capitale a décidé de faire confiance à Jean-Louis Gasset pour terminer cet exercice. Un contrat de 4 mois l'attend à Marseille et il laissera ensuite sa place à un autre entraîneur. Alors que Daniel Riolo a refroidi les pistes Zinedine Zidane et José Mourinho, il s'attend à voir Christophe Galtier débarquer à l'OM.

« Le rêve de sa vie »

« Tu prends Christophe Galtier parce qu'il est à la hauteur de la Ligue 1. S'il passera tranquillement du PSG à l'OM ? Bah avec le Qatar au milieu... De toute façon, c'est un Marseillais. Il rentrera chez lui. C'est tout de même le rêve de sa vie d'entrainer ce club là. Maintenant, les qualités de cet entraineur, je ne sais pas ce que ça donne quand il n'a pas le recrutement qui va bien », a expliqué Daniel Riolo dans L'After Foot .

« Tout ira bien pour lui »