OM : Gasset, Galtier… Cet indice sur le départ de Longoria

Du côté de l’OM, l’heure est une nouvelle fois au changement d’entraîneur, le troisième de cette saison après Marcelino et Gennaro Gattuso. Jean-Louis Gasset semble être tout proche d’entraîner l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison avant d’éventuellement laisser sa place à Christophe Galtier. Deux choix de Stéphane Tessier. Le directeur général pourrait mettre un terme à l’ère Pablo Longoria.

Depuis sa prise de fonctions en février 2021, le président Pablo Longoria a toujours supervisé les choix des différents entraîneurs s’étant assis sur le banc de touche de l’OM. Ce fut le cas pour le dernier en poste à savoir Gennaro Gattuso et surtout pour le prédécesseur de l’Italien Marcelino, son ami de longue date. Néanmoins, pour ce qui est de l’arrivée imminente de Jean-Louis Gasset, Longoria y serait étranger. C’est une première !

Le nouvel entraîneur de l’OM arrive, c’est signé Tessier !

C’est en effet ce que L’Équipe annonce ce mardi. D’après le quotidien sportif, Jean-Louis Gasset n’aurait pas été difficile à convaincre pour l’OM. Et comme énoncé ci-dessus, Pablo Longoria n’y est pour rien dans la sélection de Gasset. Le président de l’OM aurait même reconnu au détour d’une discussion avec le clan Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille, des erreurs dans le choix des coachs par le passé. Et cette fois-ci, si McCourt avait la quelconque interrogation au sujet du profil de Gasset, il faudrait se tourner vers Stéphane Tessier, directeur général de l’OM dont l’influence se fait de plus en plus grande.

Après Gasset, Tessier va choisir Galtier et sonner la fin de l’ère Longoria ?