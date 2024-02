Départ de Gattuso : L'OM prend rendez-vous avec un ancien du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Successeur de Gennaro Gattuso sur le banc de l'OM, Jean-Louis Gasset a déjà programmé son départ. L'ancien coach des Eléphants de Côte d'Ivoire va terminer la saison avant de laisser sa place à un nouvel entraîneur. Passé par le PSG, Christophe Galtier serait ciblé. Les discussions pourraient bien débuter dans les prochaines semaines.

Jean-Louis Gasset arrive à l'OM. Passé par l'ASSE ou encore la sélection ivoirienne, l'ancien adjoint de Laurent Blanc va remplacer Gennaro Gattuso sur le banc marseillais jusqu'à la fin de la saison. Agé de 70 ans, il sera accompagné de Ghislain Printant, ancien entraîneur de Bastia, et aura pour but d'atteindre le podium. Mais en coulisses, on prépare déjà la suite.

Aucun contact entre l'OM et Galtier

L'OM s'active pour dénicher le coach qui débutera le prochain exercice. Le profil de Christophe Galtier serait dans les petits papiers de Pablo Longoria. Pour l'heure, les négociations n'ont pas été entamées, mais le président de l'OM pourrait bientôt se rapprocher de l'actuel coach d'Al-Duhail.

Longoria prépare son offensive