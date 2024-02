Mercato : Après Gattuso, une nouvelle bombe à l'OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM pourrait être à l'aube d'un changement majeur. Après Gennaro Gattuso, Pablo Longoria pourrait quitter ses fonctions. Son successeur serait déjà connu. Il s'agirait de Stéphane Tessier, actuel directeur général du club marseillais et dont l'influence grandit de jour en jour comme l'illustre la probable nomination de Jean-Louis Gasset sur le banc.

Une nouvelle ère va s'ouvrir à l'OM. Arrivé en septembre dernier, Gennaro Gattuso ne terminera pas la saison à l'OL. Il devrait être remplacé par Jean-Louis Gasset, ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Mais selon Daniel Riolo, un autre départ pourrait être annoncé, celui de Pablo Longoria, sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines.

C’est fini pour Gattuso, un ancien de l’OM envoie sa candidature https://t.co/gv1w50kgjE pic.twitter.com/3A94wruMqp — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

« Longoria va partir »

« B enatia est là pour être le patron, parce que Longoria va partir et que Tessier va devenir président. C'est lui qui va devenir directeur sportif. Le patron du sportif ce sera lui » a confié le chroniqueur de RMC sur le plateau de l'After Foot. Certains employés de l'OM avaient déjà évoqué une prise de pouvoir de Stéphane Tessier dans les colonnes de L'Equipe . « Il est compétent, sait ce qu’il veut et il connaît le foot. C’est aussi un tueur qui est arrivé dans une logique d’économies et, quand il a quelque chose à dire, il ne passe pas par quatre chemins. En interne, tout le monde se dit qu’il deviendra président en cas de départ de Pablo en fin de saison » pouvait-on lire.

La mèche est déjà vendue ?