Longoria - Gattuso : Une révolution à l’OM décidée par le clan McCourt ?

Après un septième match de suite sans victoire pour l’OM, Gennaro Gattuso a été mis à pied quelques mois après sa nomination à la tête du club phocéen. Alors que Jean-Louis Gasset est désormais en pole pour prendre les rênes, la situation de Pablo Longoria est également à suivre de près, l’avenir du président phocéen étant incertain depuis un certain temps.

C’est donc déjà fini pour Gennaro Gattuso. A peine cinq mois après sa nomination sur le banc de l’OM, l’Italien a été mis à pied au lendemain de la défaite à Brest (1-0), un septième match sans victoire de suite pour le club phocéen, en pleine crise. « J’ai besoin de m’excuser auprès du club et des supporters car on touche le fond , déclarait le futur ex-entraîneur marseillais sur Prime Vidéo dimanche soir. Et quand on touche le fond, il faut assumer ses responsabilités et elles sont toutes à moi. Il n’y a rien de plus à dire. Il faut juste les assumer. » Gennaro Gattuso n’aura donc pas l’occasion de se relancer et termine son aventure marseillaise avec un bilan de 9 victoires, 8 nuls et 7 défaites. Alors que Jean-Louis Gasset est visé pour finir la saison, un autre changement de taille pourrait encore avoir lieu en interne.

Des heures décisives pour le président de l’OM

Et il pourrait cette fois-ci concerner Pablo Longoria. Alors que son avenir est au cœur des rumeurs depuis le mois de septembre, et la réunion houleuse entre dirigeants et supporters de l’OM qui l’avait poussé à s’interroger sur sa situation personnelle, plusieurs sources ont indiqué à La Provence que les prochaines heures pourraient être décisives pour le président phocéen, qui devrait s’expliquer avec le clan McCourt après ce nouveau changement d’entraîneur, l’état-major marseillais n'appréciant pas les périodes d'instabilité.

« Longoria va partir »