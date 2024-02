Incroyable, l'OM prépare déjà la succession de... Gasset !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Gennaro Gattuso va être démis de ses fonctions dans les prochaines heures, l'OM semble avoir choisi Jean-Louis Gasset pour le remplacer. Néanmoins, l'ancien coach de l'ASSE ne sera probablement qu'un intérimaire jusqu'à la fin de la saison. Et deux noms sont déjà avancés pour devenir entraîneur la saison prochaine.

C'est déjà la défaite de trop pour Gennaro Gattuso. Battu à Brest dimanche soir (0-1), l'OM va effectivement se séparer de son entraîneur, seulement cinq mois après sa nomination sur le banc marseillais. Et tout est allé très vite puisque son successeur est déjà connu.

OM : Le successeur de Gattuso déjà connu ? https://t.co/rARYh6Fm7J pic.twitter.com/52Ivzs1yNs — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

Gasset succède à Gattuso, mais pas pour longtemps

En effet, dans la foulée de l'annonce du licenciement de Gennaro Gattuso, le nom de Jean-Louis Gasset est rapidement arrivé sur la table. L'ancien adjoint de Laurent Blanc en équipe de France et au PSG va s'engager avec l'OM selon RMC Sport . Quelques jours après quitté son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire en pleine CAN, Gasset va donc rebondir à Marseille jusqu'à la fin de la saison.

Galtier et Fonseca déjà ciblés pour l'été prochain ?