Mercato : Incroyable, l'OM pense déjà à remplacer Gasset

Alexis Brunet

Encore une fois, l'OM traverse une grosse crise. Et comme plus tôt dans la saison, cela mène au départ d'un entraîneur. Après Marcelino, c'est Gennaro Gattuso qui a fait ses valises. L'italien est remplacé par Jean-Louis Gasset, mais seulement jusqu'à la fin de la saison. Après cela Pablo Longoria essayera de faire signer un nouveau coach, et des noms circulent déjà.

À quelle place finira l'OM à la fin de la saison ? Pour le moment Marseille est neuvième, mais surtout en pleine crise. Gennaro Gattuso a pris la porte ce mardi, et c'est Jean-Louis Gasset qui débarque, pour jouer le pompier de service.

Gasser arrive pour un contrat court

Vu la situation préoccupante de l’OM, Jean-Louis Gasset s’engage sous la forme d’un contrat court, jusqu’à la fin de la saison. L’ancien coach de l’ASSE essayera ainsi de faire de son mieux pendant ces quelques mois, avant de céder sa place à un autre entraîneur.

Le sauveur de l’OM, c’est lui ? https://t.co/ncNuImbYLT pic.twitter.com/z5xxa52z27 — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

L'OM piste Galtier et Fonseca