Après Gattuso, nouveau coup de tonnerre à l'OM ?

Thibault Morlain

A l'instar de Marcelino, Gennaro Gattuso ne sera donc resté que quelques mois sur le banc de l'OM. La défaite face à Brest aura été fatale à l'entraîneur italien, qui laisse sa place à Jean-Louis Gasset. Gattuso fait donc déjà ses valises et voilà que Pablo Longoria pourrait prochainement l'imiter. Alors que l'Espagnol est aujourd'hui le président de l'OM, son départ serait imminent !

L'OM est à nouveau plongé en pleine crise. Et cette fois, la victime va se nommer Gennaro Gattuso. Arrivé pourtant en cours de saison à Marseille, l'Italien s'en va déjà. Pour le remplacer, c'est Jean-Louis Gasset qui a été appelé à la rescousse. Un choix dont Pablo Longoria ne serait visiblement pas à l'origine. Malgré son statut de président de l'OM, l'Espagnol est de moins en moins influent au sein du club phocéen. Signe d'un futur départ de Longoria ? Le scénario se confirme...



OM : Gasset, Galtier… Cet indice sur le départ de Longoria https://t.co/wFfGmaN1yl pic.twitter.com/21hlro4wdm — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

« Longoria veut partir »

Proche d'un départ en septembre dernier, Pablo Longoria était finalement resté à l'OM. Mais cette fois, la fin est proche pour l'Espagnol. De plus en plus d'échos annoncent un départ du président olympien. Une tendance confirmée par Romain Molina lors d'une vidéo Youtube : « Longoria, ce n’est absolument plus lui le décideur. Stéphane Tessier est le véritable patron à l’OM. Longoria aujourd’hui est isolé, d’ailleurs, il veut partir, il est sur la fin à l’OM ».

« J'ai l'impression que la page est en train de se tourner »