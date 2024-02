OM : Gasset, Gattuso... Longoria sort du silence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques heures après l'officialisation de l'arrivée de Jean-Louis Gasset pour remplacer Gennaro Gattuso, Pablo Longoria s'est présenté en conférence de presse afin de justifier son choix de changer une nouvelle fois d'entraîneur en cours de saison. Le président de l'OM est persuadé d'avoir fait le bon choix pour l'avenir du club phocéen.

Tout est une nouvelle fois allé très vite à l'Olympique de Marseille. Après la défaite sur la pelouse de Brest (0-1), le club phocéen a décidé de changer d'entraîneur. Gennaro Gattuso a été démis de ses fonctions, remplacé immédiatement par Jean-Louis Gasset qui sort d'une expérience compliquée à la CAN avec la Côte d'Ivoire. Néanmoins, Pablo Longoria est persuadé d'avoir fait le bon choix. Présent en conférence de presse ce mardi, le dirigeant espagnol explique en effet les raisons de sa décision.

«Il fallait changer»

« Je tiens à remercier le travail réalisé par Gennaro Gattuso. C'est une bonne personne qui est venue dans un moment difficile. J'assume mes responsabilités, je tiens ma part de responsabilité sur le situation actuelle. On va tout faire et on doit chercher à faire le maximum pour réussir notre saison. On a pris la décision d'embaucher Jean-Louis, avec notre dynamique de résultats il fallait changer », révèle le président de l'OM devant les médias avant d'en rajouter une couche sur Jean-Louis Gasset.

«Jean-Louis c'est la personne idéale pour faire un déclic»