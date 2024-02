Du jamais-vu pour le prochain renfort de l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quelques semaines après avoir soufflé ses 70 bougies, Jean-Louis Gasset a été choisi par l’OM pour succéder à Gennaro Gattuso, poussé vers la sortie après la défaite à Brest (1-0). Un record pour le club qui nomme l’entraîneur le plus âgé de son histoire. C’est également une rareté en Ligue 1.

« Nous devions agir rapidement pour trouver un nouvel entraîneur qui ait le courage d’entrer sur le champ de bataille », se justifie-t-on au sein de l’OM, rapporté par La Provence . Alors que Gennaro Gattuso a été mis à pied au lendemain de la défaite à Brest (0-1), septième match de suite sans la moindre victoire pour le club, Jean-Louis Gasset a été choisi pour assurer sa succession, et ainsi devenir la quatrième personne à s’asseoir sur le banc de touche cette saison après Marcelino, l'intérimaire Jacques Abardonado et donc l’Italien. Une surprise qui a du mal à passer auprès de certains supporters dépités par la situation, alors que l’ancien de l’ASSE et des Girondins de Bordeaux, qui vient de quitter la sélection ivoirienne en pleine CAN, a fêté ses 70 ans en décembre. Presque un record, et du jamais-vu à l’OM.

L’entraîneur le plus âgé de l’histoire de l’OM

Rares sont en effet les entraîneurs à s’être assis sur un banc de touche à plus de 65 ans, l’âge limite fixé par la LFP sauf dérogation jusqu’à la saison 2021-22. L’OM n’aura donc pas besoin d’entamer des démarches supplémentaires pour l’entraîneur le plus âgé de son histoire, Jean-Louis Gasset dépassant de très peu Raymond Goethals, nommé par Bernard Tapie au cours de la saison 1990-91 à 69 ans. Il remportera la Ligue des champions avec le club phocéen en 1993, du haut de ses 71 ans. En 2001, l’OM se tourna vers un autre senior en la personne de Tomislav Ivic, débarquant à 68 ans.

Roux, Domenech, Ranieri… Les autres doyens de la Ligue 1

Malgré son grand âge, Jean-Louis Gasset ne va pas devenir le technicien le plus vieux de la Ligue 1, László Bölöni, en poste au FC Metz, étant de neuf mois son aîné. Raymond Domenech avait quant à lui pris les rênes du FC Nantes en décembre 2020 à 68 ans, lui qui avait pourtant critiqué l’arrivée de Claudio Ranieri chez les Canaris en 2017, l'année de ses 66 ans.

Quelques années auparavant, Guy Roux avait fait grand bruit en reprenant du service au RC Lens, alors âgé de 68 ans. Une nomination qui avait nécessité un appel devant le CNOSF et le soutien du président de la République Nicolas Sarkozy, mais l’expérience avait tourné au fiasco, la figure de l’AJ Auxerre démissionnant en août 2007 après quatre rencontres sur le banc. Vingt ans plus tôt, Stefan Kovacs avait été choisi par l’AS Monaco à 66 ans pour diriger l’équipe première. .