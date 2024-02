OM : Riolo vend la mèche pour l'avenir de Longoria

Hugo Chirossel

Après Gennaro Gattuso, dont le départ a été acté lundi, c’est l’avenir de Pablo Longoria qui interroge à l’OM. Président du club depuis trois ans, l’Espagnol est annoncé sur le départ depuis plusieurs mois. Pour Daniel Riolo, l’arrivée de Jean-Louis Gasset à la place du technicien italien est un signe qu’il est plus que jamais sur le départ.

Et de quatre. Après Marcelino, Jacques Abardonado et Gennaro Gattuso, un quatrième entraîneur va arriver à l’OM cette saison : Jean-Louis Gasset. Ce dernier va s’engager jusqu’à la fin de la saison afin de pallier le départ du technicien italien, acté lundi, au lendemain de la défaite à Brest.

«Si c'est Longoria qui a fait le choix de Gasset ? Non»

« Si c'est Longoria qui a fait le choix de Gasset ? Non. La fin de saison mettra McCourt face à ses responsabilités concernant ses décisions », a confié Daniel Riolo dans l’ After Foot sur RMC . Selon lui, l’arrivée de Jean-Louis Gasset est un signe de plus que Pablo Longoria est sur le départ de l’OM.

«J'ai l'impression que la page est en train de se tourner»