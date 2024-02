Gasset : L’OM confirme et se justifie !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’OM a connu un septième match de suite sans victoire contre Brest (0-1), Gennaro Gattuso n’a pas survécu à cette nouvelle contreperformance. Jean-Louis Gasset devrait officiellement prendre les rênes du club dans les prochaines heures, un choix expliqué par le club désireux de se relancer au plus vite.

Nommé à la tête de l’OM en septembre dernier, Gennaro Gattuso n’aura pas l’occasion de finir la saison sur le banc phocéen. Le technicien italien a été mis à pied au lendemain de la défaite à Brest (1-0), un septième match de suite sans victoire qui plonge un peu plus le club dans la crise. Et pour tenter de se relancer, la direction a décidé de miser sur Jean-Louis Gasset, qui devrait prendre ses fonctions dans les prochaines heures. Si le choix a pu interpeller, l’entraîneur de 70 ans ayant démissionné de son poste de sélectionneur de la Côte d’Ivoire à l'issue du premier tour de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, l’OM assume et se justifie.



« Nous devions agir rapidement »

« Gasset coche toutes les cases », explique-t-on du côté du centre d’entraînement de l’OM dans des propos relayés par La Provence . « Nous devions agir rapidement pour trouver un nouvel entraîneur qui ait le courage d’entrer sur le champ de bataille », ajoute-t-on en interne au sujet de l’ancien de l’ASSE et des Girondins de Bordeaux.

« Humainement, c’est comme le papy »