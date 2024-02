Zidane ou Mourinho à l'OM ? La réponse de Riolo

Thibault Morlain

Gennaro Gattuso sur le départ, l'OM devrait faire appel à Jean-Louis Gasset pour assurer l'intérim. Et qui sera l'entraîneur du club phocéen la saison prochaine ? Le sujet est déjà sur la table. Alors que certains supporters de l'OM se mettent à rêver d'une arrivée de Zinedine Zidane ou encore de José Mourinho, Daniel Riolo a été très clair sur la question.

La crise frappe à nouveau l'OM de plein fouet et voilà que le club phocéen va connaitre un nouvel entraîneur durant cette saison 2023-2024. Après Marcelino, l'intérim de Jacques Abardonado et Gennaro Gattuso, qui s'apprêterait à se faire remercier, c'est Jean-Louis Gasset, à peine viré de son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire, qui est attendu sur le banc de l'OM pour y terminer la saison. Mais Gasset ne s'éternisera pas sur le banc du club phocéen la saison prochaine et il est déjà question de sa succession sur la Canebière...

L'OM recalé à cause d'un problème récurrent ? https://t.co/57hwIy9hSu pic.twitter.com/5J65AWZxn8 — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

« Tu dragues pas ce genre d'entraineur avec la situation financière de l'OM aujourd'hui »

Sur le plateau de L'After Foot , Daniel Riolo a refroidi les rêves de certains qui espéraient Zinedine Zidane ou José Mourinho à l'OM. Il a ainsi lâché : « Zidane ou Mourinho à l'OM ? Tu dragues pas ce genre d'entraineur avec la situation financière de l'OM aujourd'hui. Tu dragues ces entraineurs-là si tu deviens un club très ambitieux, qui joue la Ligue des Champions, et pas une année comme ça par hasard où tu tombes dessus ».

« Mourinho est plus sur la fin que sur le début »