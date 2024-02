Mercato - OM : Gasset est-il le bon choix pour remplacer Gattuso ?

La rédaction

Après la défaite de l'OM face à Brest ce dimanche soir, Gennaro Gattuso est sur le point de prendre la porte. Pour combler le vide laissé par l'entraineur italien, Pablo Longoria a décidé de faire appel à Jean-Louis Gasset. Selon vous, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire est-il le bon choix pour l'OM ? A vos votes !

A la fin de la dernière saison, Igor Tudor a fui l'OM. Pour remplacer le coach croate, Pablo Longoria a décidé de faire confiance à Marcelino. Toutefois, alors que les dirigeants de l'OM ont été menacés par des ultras, le technicien espagnol a pris ses jambes à son cou. Orphelin de Marcelino, Pablo Longoria s'est offert les services de Gennaro Gattuso à la fin du mois de septembre. Toutefois, l'Italien va, lui aussi, partir prématurément.

Gattuso va quitter l'OM

Après seulement quatre mois et demi à l'OM, Gennaro Gattuso va prendre le large. Alors que le club marseillais s'est incliné ce dimanche soir face à Brest, le coach de 46 ans a décidé de rendre les armes. « Pour Gattuso, ça s'est joué ce matin (lundi) , a lancé Florent Germain dans l'émission Rothen s'enflamme ce lundi après-midi. Dans l'avion du retour (dimanche soir), Pablo Longoria et Gennaro Gattuso ont parlé, mais ils se sont dit qu'ils se voyaient lundi matin. Et Gattuso a confirmé qu'il n'avait plus l'énergie, les idées, et peut-être que ça arrangeait aussi les dirigeants de l'OM, qui n'attendaient que ça de la part de Gattuso pour le remplacer. Une séparation d'un commun accord est en train d'être actée juridiquement ».

Gasset va remplacer Gattuso à l'OM