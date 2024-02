OM : Gattuso a parlé à Longoria, l'accord est imminent

Amadou Diawara

Après la défaite face à Brest, Gennaro Gattuso aurait discuté avec Pablo Longoria ce lundi matin. L'occasion d'avouer au président de l'OM qu'il était à court de solutions pour redresser le navire marseillais. Par conséquent, Gennaro Gattuso et Pablo Longoria seraient sur le point de conclure une séparation à l'amiable.

Depuis son arrivée à l'OM, Gennaro Gattuso n'y arrive pas. En effet, le coach italien enchaine les contre-performances avec le club phocéen. Et après seulement quatre mois et demi à la tête de l'OM, Gennaro Gattuso devrait prendre la porte.

Gennaro Gattuso a rendu les armes

Alors que l'OM s'est incliné face à Brest ce dimanche soir (1-0), Gennaro Gattuso aurait eu une conversation avec Pablo Longoria. Et les deux hommes auraient compris qu'il fallait mettre un terme à leur collaboration au plus vite.

«Une séparation d'un commun accord est en train d'être actée»