Sortie explosive à l'OM, il a tout débloqué

Discret depuis son arrivée à l'OM, Mehdi Benatia est sorti de son silence avec fracas. Avant la rencontre face à Brest, le conseiller sportif du club a accordé un entretien à son grand ami Samir Nasri qui fait grand bruit en raison de ses déclarations sur Jonathan Clauss. Présentateur du Canal Football Club, Hervé Mathoux a dévoilé les coulisses de cet interview.

Contrairement aux autres dirigeants de l'OM, Mehdi Benatia est arrivé sur la pointe des pieds, discrètement, sans faire de bruit. Nommé conseiller sportif de Pablo Longoria, l'ancien international marocain n'a même pas eu l'occasion de s'exprimer lors d'une conférence de presse de présentation. Sa première interview, il l'a accordé à son ami Samir Nasri, chroniqueur pour le Canal Football Club. Benatia n'a pas déçu, se livrant totalement, notamment sur le cas Jonathan Clauss, poussé vers la sortie cet hiver. « Je suis arrivé au mois de novembre. On m'a mis en garde sur deux, trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là » a expliqué Benatia.

Mathoux dévoile les coulisses de cet entretien

Animateur et rédacteur en chef du CFC , Hervé Mathoux a dévoilé les coulisses de cet entretien avec Nasri. « Medhi Benatia, a priori, ne voulait parler à personne. Nous, on a joué notre carte maîtresse avec Samir. C'était logique, on savait que la demande avait plus de chances d'aboutir si elle venait de l'un de ses proches. De la même manière, on avait obtenu une interview de Jorge Sampaoli en « one to one », à l'OM. Il n'en donnait pas mais la demande venait de Samir (son ancien joueur à Séville). » a-t-il déclaré à L'Equipe.

Prime Vidéo a aussi eu le droit à son interview