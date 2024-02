«L'OM a trouvé son coach», un accord est annoncé !

Amadou Diawara

Depuis son arrivée à l'OM, Gennaro Gattuso a enchainé les mauvais résultats. Alors que le club marseillais s'est incliné face à Brest ce dimanche soir, le technicien italien est sur le départ. Pour remplacer Gennaro Gattuso, la direction de l'OM aurait déjà trouvé un accord avec Jean-Louis Gasset, l'ex-sélectionneur de la Côte d'Ivoire.

La défaite face à Brest aura été celle de trop pour Gennaro Gattuso. En effet, alors que l'OM s'est incliné au stade Francis-Le-Blé ce dimanche soir (1-0), le coach italien devrait prendre la porte.

L'OM a trouvé un accord avec Gasset

Selon les informations de Foot Mercato , Gennaro Gattuso est sur le point de quitter l'OM, estimant qu'il n'a pas la solution pour sauver le navire marseillais. A en croire La Minute OM , le technicien de 46 ans ne devrait pas être sur le banc olympien ce jeudi contre le Chakhtior Donetsk en Ligue Europa. D'après Florent Germain, Jean-Louis Gasset devrait être présent à sa place pour ce seizième de finale retour prévu au Vélodrome.

Gasset sur le banc de l'OM dès jeudi ?