Séisme à l'OM, c'est terminé pour Gattuso !

Hugo Chirossel

Arrivé en septembre dernier à la suite du départ de Marcelino, Gennaro Gattuso ne devrait bientôt plus être l’entraîneur de l’OM, lui qui est sous contrat jusqu'à la fin de la saison. La défaite sur la pelouse de Brest dimanche soir (1-0) a été la goutte de trop et le technicien italien estime qu’il n’a pas les clés pour redresser la situation.

La défaite sur la pelouse de Brest dimanche soir (1-0), en clôture de la 22e journée de Ligue 1, pourrait avoir de lourdes conséquences à l’OM, et notamment pour Gennaro Gattuso. Arrivé en septembre dernier pour succéder à Marcelino, le technicien italien est sous contrat jusqu’à la fin de la saison, avec une année supplémentaire en option en cas de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

«La vérité c’est que maintenant on doit regarder derrière»

Ce qui ne devrait pas se produire, puisque l’OM, neuvième au classement, est à huit points du top 4 et donc des places qualificatives pour la Ligue des champions. Comme l’a confié Gennaro Gattuso après la défaite à Brest, les Olympiens doivent désormais « regarder derrière, on ne peut plus trop parler d’Europe en ce moment. Il faut s’attacher à prendre les points nécessaires pour être tranquille au classement, se concentrer sur le travail et arrêter de parler, de se trouver des excuses. La réalité, c’est que la défaite est méritée et que l’équipe est en difficulté. Maintenant, il faut se concentrer pour bien finir cette saison . »

C’est fini pour Gattuso à l’OM