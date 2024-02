L’OM touche le fond, Gattuso craint une catastrophe

Hugo Chirossel

Dimanche soir, l’OM a concédé une nouvelle défaite sur la pelouse de Brest (1-0), au terme d’une rencontre que les hommes de Gennaro Gattuso ont disputée en supériorité numérique pendant une demi-heure. Le technicien italien estime que son équipe a touché le fond et qu’elle doit désormais regarder derrière elle au classement.

L’OM espérait se relancer dans la course à l’Europe dimanche soir, à l’occasion de son déplacement à Brest. Mais les Olympiens pourraient finalement se retrouver à jouer le maintien. Battus au stade Francis Le Blé (1-0), les Marseillais ont huit points de retard sur les places qualificatives pour la Ligue des champions. C’est également l’écart qui sépare l’OM du FC Nantes, 16e au classement.

«J’ai besoin de m’excuser auprès du club et des supporters car on touche le fond»

« La première chose que je veux dire, c’est que j’ai besoin de m’excuser auprès du club et des supporters car on touche le fond », a déclaré Gennaro Gattuso au micro de Prime Vidéo à l’issue de la rencontre. « Et quand on touche le fond, il faut assumer ses responsabilités et elles sont toutes à moi. Il n’y a rien de plus à dire. Il faut juste les assumer . »

«La vérité c’est que maintenant on doit regarder derrière»