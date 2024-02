«C’est terminé» : L’annonce qui met le feu à l’OM

Hugo Chirossel

Battu sur la pelouse de Brest dimanche soir (1-0) au terme d’une prestation insipide, l’OM s’enfonce en pleine crise. Sur le banc pour cette rencontre en raison d’une gêne au mollet, Pau Lopez a pris la parole en zone mixte. En colère, le gardien espagnol a eu des mots très forts pour qualifier la situation actuelle.

En déplacement sur la pelouse de Brest dimanche soir, en clôture de la 22e journée de Ligue 1, l’OM avait l’opportunité de se relancer dans la course à l’Europe. Mais les hommes de Gennaro Gattuso ont été totalement absents au stade Francis Le Blé et ont concédé une nouvelle défaite dans les dernières minutes de la rencontre (1-0). Un match que l’OM a disputé pendant une demi-heure en supériorité numérique, à la suite de l'expulsion de Steve Mounié pour un mauvais geste sur Leonardo Balerdi.

« On ne mérite pas de porter le maillot de l’OM »

Pau Lopez, gêné au mollet, n’était pas présent dans les cages de l’OM face à Brest, lui qui a été suppléé par Ruben Blanco, rare satisfaction côté Marseillais. Le gardien espagnol a pris la parole en zone mixte et a eu des mots très forts. Il estime que lui et ses coéquipiers ne méritent pas de porter le maillot de l’OM : « C'est fini, c'est terminé, il n'y a plus d'excuses, plus rien. On s'est mis dans la merde tout seul, on l'a décidé, maintenant, il faut l'assumer. Il reste trois mois à jouer, ils seront très compliqués. C'est ce qu'on a voulu. Il faut être honnête. On ne mérite pas de porter le maillot de l’OM, c’est la première fois que je pense ça depuis que je suis au club. Des anciens joueurs, comme Steve (Mandanda) ou Dimitri (Payet) ont montré comment le porter . »

« Avec cette mentalité, on doit tous partir, on ne peut pas jouer ici »