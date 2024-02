Plombé sur le mercato, l'OM avoue tout

Benjamin Labrousse

Embourbé dans une situation sportive très compliquée, l’OM a également connu un mercato hivernal plus qu’agité. Certains départs de taille ont eu lieu à Marseille comme celui de Renan Lodi, alors que plusieurs recrues ont été effectuées. Conseiller sportif, Mehdi Benatia s’est d’ailleurs livré sur les plans phocéens de cet hiver.

L’OM n’y arrive plus. Avec une nouvelle défaite concédée face à Brest ce dimanche soir (1-0), le club marseillais en est désormais à sept matchs consécutifs sans la moindre victoire. Marseille n’a pas remporté le moindre match de Ligue 1 en 2024, et se trouve en plein cœur d’une spirale négative. Alors que plusieurs mouvements ont eu lieu lors du dernier mercato hivernal, rien ne semble s’être arrangé à l’OM…

« On s'attendait vraiment à vivre un mercato très calme »

A l’occasion d’un entretien accordé à Samir Nasri lors et diffusé lors du Canal Football Club , le conseiller sportif Mehdi Benatia a confirmé que tout ne s’était pas passé comme prévu pour l’OM lors du dernier mercato : « Si tout s'est passé comme prévu ? Non, on s'attendait vraiment à vivre un mercato très calme, parce qu'on cherchait un peu une doublure à gauche » , a lâché l’ancien défenseur.

« On était un peu dans l'embarras »