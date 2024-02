Mercato - PSG : Le mystère Mbappé percé à jour ?

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG en juin prochain, Kylian Mbappé ne le prolongera pas et a fait part de cette décision à ses dirigeants, au staff technique et à ses coéquipiers. Direction le Real Madrid ? Un autre club intéresserait le principal intéressé, néanmoins cela ne devrait pas altérer le dénouement du feuilleton.

Kylian Mbappé a pris la décision de quitter le PSG à l’issue de la saison. La semaine dernière, L’Équipe dévoilait que le champion du monde tricolore avait communiqué son départ au président Nasser Al-Khelaïfi. Et selon Le Parisien, le meilleur buteur de l’histoire du PSG l’a confié au staff de Luis Enrique et au vestiaire du champion de France pendant l’entraînement.

Mbappé intéressé par un autre club que le Real Madrid ?

Et maintenant ? Selon divers médias, le choix de Kylian Mbappé se porterait sur le Real Madrid et rien d’autre. Cependant, des sources du Paris Saint-Germain ont affirmé à The Athletic avoir eu vent d’un fort intérêt de Mbappé pour un troisième club, autre qu’une prolongation de contrat au PSG ou le fait de vivre son rêve de gosse au Real Madrid.

Le clan Mbappé reste muet

Cependant, le clan Kylian Mbappé a totalement évité de répondre aux sollicitions de The Athletic au sujet du troisième club en question qui a tant fait parler dans la presse. Se pourrait-il qu’il s’agisse d’Arsenal ? En conférence de presse vendredi, l’entraîneur Mikel Arteta a confirmé que le club londonien se doit d’être dans la discussion pour un tel joueur. The Independent affirmait ces derniers temps que le fait d’évoluer chez les Gunners étaient opportunité plaisant à Mbappé.

Seul le Real Madrid a dégainé une offre