PSG : Une fin dramatique pour Mbappé ?

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé dispute certainement ses derniers matchs avec le maillot du PSG. Jeudi, l'attaquant star aurait annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi au cours d'une entrevue. Sans rancune, le président du club de la capitale aimerait que l'histoire se termine d'une belle manière mais Pascal Dupraz en doute fortement.

Visage fermé à son arrivée, Kylian Mbappé est reparti de La Beaujoire avec le sourire après avoir inscrit son 21ème but de la saison en Ligue 1. Un match qui est venu clôturer une semaine particulière pour le capitaine de l'équipe de France qui aurait enfin pris la décision de quitter le PSG et de l'annoncer à ses dirigeants. Une annonce bien reçue par Nasser Al-Khelaïfi qui se serait donc mis d'accord avec Kylian Mbappé pour une fin en apothéose. De son côté, Pascal Dupraz craint que ça finisse mal.

Les doutes de Dupraz sur la fin de l'aventure entre Mbappé et le PSG

« J'ai l'impression que non cette histoire ne peut pas bien se terminer entre Mbappé et le Paris Saint-Germain. Il faut envisager que le PSG ne gagne pas la Ligue des champions cette année. Ce n'est pas encore fait, ils ont des matchs à disputer et sont bien partis pour se qualifier en quarts de finale. Mais imaginez ce scénario où le PSG se fait éteindre par le Real Madrid en quarts de finale ? Vous pensez que de mi-avril jusqu'à la fin de saison tout va bien se passer alors que Mbappé a déjà annoncé son départ du PSG ? Ce sont les résultats qui vont conditionner cette fin. L'attitude de Kylian Mbappé va être extrêmement scrutée par tout le monde et notamment les dirigeants du Paris Saint-Germain », a déclaré l'ancien coach de l'ASSE dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC ce dimanche. Outre l'attitude de Mbappé, Dupraz s'interroge également sur celle des dirigeants, en quelques sortes trahis par leur joueur.

«Attendons les résultats et scrutons les attitudes des uns et des autres»