Clash avec un joueur du PSG, il lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Alors qu’il a fait son retour au PSG dernièrement, Kang-In Lee aurait été impliqué dans une embrouille avec Heung-Min Son lors de la Coupe d’Asie qu’il disputait sous les couleurs de la Corée du Sud. Un sujet évoqué par Ange Postecoglou, qui estime que le capitaine de Tottenham a fait preuve de leadership dans cette histoire.

De retour après avoir participé à la Coupe d’Asie avec la Corée du Sud, Kang-In Lee a disputé ses premières minutes samedi soir, lors de la victoire du PSG sur la pelouse du FC Nantes (0-2). Son séjour avec sa sélection n’a pas été de tout repos pour l’international coréen, lui qui aurait été impliqué dans une embrouille avec son capitaine, Heung-Min Son.

«Sonny a fait preuve de leadership»

Un sujet évoqué par l’entraîneur de Tottenham, Ange Postecoglou. Ce dernier a pris la défense de Heung-Min Son et estime que son joueur a fait preuve de leadership dans cette histoire impliquant Kang-In Lee : « Je ne connais pas tous les détails, mais ce que je sais de l'histoire, c'est que Sonny a fait preuve de leadership. C'est ce qu'on appelle le leadership . »

«Parfois, les gens se trompent à propos de Sonny»