PSG : Il sort du silence après son clash à l’étranger

Benjamin Labrousse

Présent lors des dernières semaines au sein de l’équipe de Corée du Sud afin de disputer la Coupe d’Asie, Kang-In Lee aurait été au cœur d’une étonnante altercation avec le capitaine Heung-Min Son. Le joueur du PSG aurait blessé son compatriote au doigt, et a d’ailleurs tenu à présenter ses excuses ce mercredi.

Le PSG va devoir faire sans lui. Ce mercredi, le club de la capitale reçoit la Real Sociedad pour le match aller des 8èmes de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre qui est marquée par l’absence de Kang-In Lee, le Coréen étant malade et donc laissé au repos. Par ailleurs, la recrue estivale parisienne se retrouve embourbée dans une étonnante affaire concernant son passage avec les guerriers Taeguk lors de la Coupe d’Asie.

« La dispute est venue de nulle part »

Selon The Sun , une altercation a eu lieu entre plusieurs joueurs de la Corée du Sud dont faisait partie le joueur du PSG, et le capitaine Heung-Min Son. Le joueur de Tottenham n’aurait pas apprécié que certains joueurs dont Kang-In Lee quittent le repas d’équipe pour aller jouer au ping-pong. « La dispute est venue de nulle part. Quelques jeunes joueurs ont mangé très vite et ont laissé les autres pour jouer au ping-pong. Son a demandé de revenir s'asseoir lorsque des choses irrespectueuses ont été prononcées. Les joueurs ont dû être séparés. Son s'est blessé au doigt en essayant de calmer tout le monde » , explique une source auprès du média anglais.

Kang-In Lee présente ses excuses sur Instagram

Ce mercredi, Kang-In Lee est sorti du silence concernant cette affaire désormais publique. A travers un message publié sur son compte Instagram, le numéro 19 du PSG s’excuse auprès des nombreux fans coréens, affirmant au passage avoir montré une mauvaise image du footballeur avec ce clash improbable.