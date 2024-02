PSG - Real Sociedad : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mercredi soir, le PSG retrouve la Ligue des Champions au Parc des Princes avec la réception de la Real Sociedad pour son huitième de finale aller. Un tirage abordable pour le club de la capitale, face à un adversaire diminué par des blessures. Voici ce qu’il y a à savoir de cette rencontre décisive pour la formation parisienne.

En difficulté lors de la phase de poules, le PSG a attendu le dernier match contre le Borussia Dortmlund (1-1) pour obtenir son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, sans pour autant s’emparer de la première place. Peu verni dans ses tirages au sort ces dernières années, en héritant du FC Barcelone, du Real Madrid ou encore du Bayern Munich, le club de la capitale a cette fois-ci eu de la chance avec la Real Sociedad, l’adversaire le plus accessible sur le papier, d’autant que l’actuel 7e de la Liga est confronté à une cascade de blessures.

Une avalanche de blessures du côté de la Real Sociedad

La Real Sociedad n’aborde pas ce huitième de finale aller de la Ligue des champions de la meilleure des manières avec un groupe décimé par les blessures. Un temps incertain à cause d’une problème au genou, Mikel Oyarzábal est bien présent dans le groupe espagnol, mais sa présence sur le terrain reste incertaine. Aihen Muñoz, Carlos Fernandez, Kieran Tierney, Alvaro Odriozola, Sheraldo Becker, et Aritz Elustondo (suspendu) sont quant à eux indisponibles. Le PSG est de son côté privé de quatre joueurs, à savoir Lee Kang-in, Milan Skriniar, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, ce dernier étant toutefois sur le retour.

Malgré le statut de la Real Sociedad en Ligue des champions et ses nombreuses absences, Luis Enrique a estimé mardi en conférence de presse affronter « l’une des meilleures équipes de la compétition », restant ainsi très prudent alors que le PSG reste sur deux éliminations successives en huitièmes de finale. « C'est très simple, il faut leur prendre le ballon le plus vite possible et essayer de ne pas le perdre. La Real Sociedad est l'une des équipes qui a le moins encaissé de buts dans la compétition. C'est un adversaire qui ne fait pas de cadeau, et un pressing agressif , a analysé l’entraîneur du PSG. Ils ont un très haut niveau, c'est évident. Sommes-nous favoris ou outsiders ? Il faut le montrer sur le terrain. C’est lui qui doit parler. »

Le PSG face à un casse-tête redoutable ! https://t.co/FChuNMZOGc pic.twitter.com/igccqwMhKM — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

Quelles équipes pour PSG - Real Sociedad ?

Touché à la cheville gauche la semaine dernière contre Brest et absent pour la réception du LOSC en Ligue 1 samedi, Kylian Mbappé fera bien partie des onze joueurs alignés par Luis Enrique ce mercredi soir. « Je pense que quand une équipe a un joueur du rang de Kylian Mbappé, il faut comprendre que plus il joue, mieux c’est pour elle. Il aurait pu jouer il y a quatre jours mais le risque n’était pas utile. Il est à disposition de l’entraîneur », a indiqué Luis Enrique à la veille du rendez-vous. Voici l’équipe qui tient la corde pour affronter la Real Sociedad :



Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Danilo, L.Hernandez - Zaire-Emery, Ruiz, Vitinha - Dembélé, Mbappé, Barcola.



Côté espagnol, Imanol Alguacil est donc contraint de faire avec des absences majeures, dont le capitaine Mikel Oyarzabal qui pourrait être trop juste et donc laissé au repos. Voici la composition probable de la Real Sociedad :



Remiro - Traoré, Le Normand, Zubeldia, Galan - Zubimendi, Merino (cap.), Mendez - Kubo, Barrenetxea, André Silva.

Où voir le match ?