PSG : Il suggère une idée improbable pour clasher Messi !

Benjamin Labrousse

L’équipe d’Argentine Olympique participera bel et bien aux JO 2024. Récemment, le sélectionneur Javier Mascherano, qui pourra convoquer trois joueurs âgés de plus de 23 ans, affirmait vouloir faire venir Lionel Messi notamment. L’ancien joueur du PSG pourrait donc faire son retour en France, même si de son côté, Jérôme Rothen a appelé à siffler l'Argentin.

Ce dimanche, l’équipe U23 de l’Argentine a validé son ticket pour les Jeux olympiques 2024 à Paris en s’imposant face au Brésil (0-1). Comme chaque sélection, la formation de Javier Mascherano aura le droit de convoquer trois joueurs âgés de plus de 23 ans. L’ancien joueur du Barça avait notamment affirmé qu’il souhaitait convoquer Lionel Messi et Angel Di Maria avec l’Albiceleste pour ces JO. Un retour en France se profile donc pour la Pulga , plusieurs mois après son départ du PSG.

« Sifflez-le »

Au cours de son émission Rothen s’enflamme , Jérôme Rothen a demandé à ce que Lionel Messi soit sifflé si ce dernier venait à retrouver les pelouses françaises et parisiennes : « En tant que Parisien et Français, le revoir ici faire le beau avec l'Argentine? Les gars, s'il y a moyen de contester le fait que Messi s'est foutu de nos tronches pendant deux ans, sifflez-le. Pour lui montrer qu'on est très mécontents de l'image qu'il a donné du PSG, de Paris et de la France » .

Après son départ, Messi reçoit un message du PSG https://t.co/zpkago9RBT pic.twitter.com/lNjLyAOFqF — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

« En retour, tu attends que le respect soit réciproque »

Les déclarations de Lionel Messi à l’encontre du PSG depuis son départ en juin dernier ne sont pas passées du côté de Jérôme Rothen. « Il a mis des tirs depuis qu'il est parti : au PSG, à la France, à Paris. Que ce serait un désastre de vivre à Paris, il n'aurait pas été reçu comme il le devait... Alors que pas du tout: il a été mis au-dessus de la Tour Eiffel, comme Neymar. Et le respect, je pense que tous les Français en ont eu quand il est arrivé. En retour, tu attends que le respect soit réciproque. Et ça n'a jamais été le cas » , affirme l’ancien joueur du PSG.

« Lui a signé au PSG pour briller ensuite à la Coupe du monde »