Une star du PSG lâche une réponse à Mbappé pour cet été

L'été pourrait être long pour Kylian Mbappé. Car en plus de l'Euro en Allemagne, le joueur du PSG envisage de participer aux Jeux Olympiques de Paris. Thierry Henry ayant la possibilité de convoquer trois joueurs de plus de 23 ans. Ousmane Dembélé pourrait être de la partie, mais sa préoccupation première reste l'Euro.

Champion du monde en 2018, vainqueur de la Ligue des Nations avec l'équipe de France, Kylian Mbappé a la possibilité de remporter en 2024 les deux trophées qui manquent à son palmarès international, à savoir l'Euro et les Jeux Olympiques. Sauf incroyable catastrophe, Mbappé sera sélectionné par Didier Deschamps pour la compétition européenne, qui se déroulera en Allemagne. Concernant les JO, le joueur du PSG a déjà envoyé sa candidature.

Mbappé avait annoncé la couleur

« J'ai toujours dit que c'était un rêve pour moi de jouer les Jeux olympiques, mais j'ai aussi dit que je ne forcerai pas, que je serai à la disposition du club car ce n'est pas une compétition FIFA. Si je peux y participer, ce sera avec grand plaisir, mais si je n'ai pas cette possibilité, tant pis » avait confié Mbappé ces derniers mois. Mais comme l'explique le joueur, il devra, nécessairement, obtenir l'autorisation de ses dirigeants pour participer au tournoi olympique. En cas de feu vert, Thierry Henry pourrait bien le rajouter à sa liste.

Dembélé jette le doute sur sa participation