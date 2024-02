Attaque de feu au PSG, qui pour accompagner Mbappé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques heures du huitième de finale aller de Ligue des champions contre la Real Sociedad, le onze de départ qui sera aligné par Luis Enrique reste un mystère. C'est notamment le cas du trio offensif du PSG qui débutera. Bien que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé semblent indiscutables, qui sera le troisième attaquant à les accompagner ?

Ce mercredi soir, le PSG joue une partie de son avenir européen avec la venue de la Real Sociedad au Parc des Princes pour le huitième de finale aller de Ligue des champions. Pour cette occasion, Luis Enrique va devoir trancher quant à son onze de départ, notamment concernant son trio offensif que le technicien espagnol a pris l'habitude de régulièrement changer.

Dembélé et Mbappé indiscutables ?

Néanmoins, deux éléments apparaissent comme indispensables, à commencer par Kylian Mbappé. Laissé au repos contre le LOSC, le capitaine de l'équipe de France sera bel et bien aligné d'entrée contre la Real Sociedad. Pour l'accompagner, Ousmane Dembélé semble également incontournable. Bien qu'il marque peu, l'ancien ailier du FC Barcelone reste indispensable par sa capacité à provoquer et à créer le danger dans la défense adverse. Reste donc à savoir quel sera le troisième larron ?

Barcola marque des points

Un joueur semble partir avec une longueur d'avance. En effet, Bradley Barcola est très apprécié par Luis Enrique et reste sur d'excellentes prestations. L'ancien Lyonnais monte en puissance ces dernières semaines et se présente comme le pendant parfait à Ousmane Dembélé à gauche. Mais d'autres options existent. Par sa polyvalence, Randal Kolo Muani postule également à une place dans le onze de départ, tout comme Marco Asensio, qui peut aussi jouer un cran plus bas. En revanche, Gonçalo Ramos part de plus loin. Rarement utilisé ces dernières semaines, le Portugais reste sur une belle prestation contre le LOSC. Mais il n'est clairement pas l'option privilégiée par Luis Enrique.



