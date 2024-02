Mbappé : Une décision invraisemblable est prise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il n'y a pas que le football dans la vie et Kylian Mbappé n'hésite pas à diversifier ses activités malgré son jeune âge. A 25 ans, il est déjà la tête de plusieurs sociétés, dont sa mère prend une place active. Pour mieux comprendre ce monde bien différent de celui du sport, la star du PSG envisage de reprendre ses études dans un avenir proche comme l'ont confirmé plusieurs proches.

Kylian Mbappé n'est pas qu'un joueur de football. Le joueur du PSG a très tôt mis sur pied une fondation nommée IBKM, dont la vocation première est d'aider les autres. Accompagné de sa mère, il a aussi crée une société d'image gérée par Ziad Hammoud, un ancien de beIN SPORTS : « S’il s’implique dans la société ? On se voit souvent, il est très impliqué. On voit une stratégie à long terme. Il écoute, s’assure qu’il a bien compris les angles du problème. Et ensuite, il déroule. L’argent est important car elle permet de financer les fondations » a-t-il confié à la Chaîne L'Equipe.

Mbappé va reprendre ses études

Titulaire d'un baccalauréat STMG, Mbappé souhaite reprendre ses études afin de mieux appréhender les problématiques liées à ses sociétés, mais aussi pour son après-carrière. « S’il va reprendre l’école ? C’est une éventualité. Il veut progresser, mais il veut aussi apprendre de nouvelles choses dans l’objectif post-carrière. Pour comprendre le business. Ce serait un système adapté. Quand il se met à apprendre quelque chose, il le fait jusqu’au bout » a confié Patrick Provost, son fasciathérapeute.

« Ça ne m’étonne pas du tout »