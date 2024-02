Mbappé : Après la frayeur, le PSG annonce du très lourd

Thibault Morlain

Ce mercredi, le PSG affronte la Real Sociedad en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Avant ce choc, on a beaucoup parlé de la cheville de Kylian Mbappé, qui n'est pas passé loin du drame face au Brest. Alors que la star du PSG a été ménagée face au LOSC, on attend un grand Mbappé à Paris contre les Espagnols.

En voyant la cheville de Kylian Mbappé tourner sur un tacle de Lilian Brassier, on a imaginé le pire. Finalement, la star du PSG s'est relevée et a pu continuer face à Brest. Mais alors que Mbappé n'a pas joué contre le LOSC, on pouvait se demander dans quel état était le joueur de Luis Enrique. Il n'y aurait pas d'inquiétude à avoir...

« Il va faire un très grand match »

Présent en conférence de presse ce mardi, Fabian Ruiz n'a pas échappé à la question sur l'état de santé de Kylian Mbappé. Le milieu de terrain du PSG a alors annoncé du très lourd avec son coéquipier : « Il a reçu un coup mais il s'est entraîné hier et aujourd'hui, il est en forme pour jouer, il va faire un très grand match ».

Luis Enrique n'a pris aucun risque avec Mbappé