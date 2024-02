PSG : La trahison de Luis Enrique n'est toujours pas digérée

Thibault Morlain

Si on se souvient de Luis Enrique comme ancien entraîneur et joueur du FC Barcelone, il ne faut pas oublier que l'actuel technicien du PSG a porté le maillot du Real Madrid. Avant d'évoluer chez les Blaugrana, Luis Enrique était un Merengue. C'est en 2996 que la trahison a lieu et visiblement, on n'aurait toujours accepté cela à Madrid.

Révélé sous le maillot de Gijon en tant que joueur, Luis Enrique rejoint le Real Madrid en 1992. Après 213 matchs sous la tunique merengue, celui qui était milieu de terrain décide de passer chez l'ennemi en 1996. Luis Enrique rejoint alors le FC Barcelone, où il terminera sa carrière. Avant d'être plus tard l'entraîneur des Blaugana.

Une trahison qui ne passe pas...

Etiquetté FC Barcelone, Luis Enrique était donc auparavant au Real Madrid. Et cette trahison ne donne pas une énorme cote de popularité à l'actuel entraîneur du PSG dans la capitale espagnole. Comme expliqué par Le Parisien ce mardi, à Madrid, on n'aurait toujours pas digéré le départ de Luis Enrique pour le Barça.

On s'en fiche à Madrid de Luis Enrique