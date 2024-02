Après Mbappé, voilà le nouveau patron du PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Danilo Pereira ne porte pas le brassard de capitaine cette saison. Mais de par son expérience du haut niveau et de son âge, le milieu de terrain n'hésite pas à se comporter comme un leader, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Un rôle naturel pour le joueur de 32 ans, qui pense avant tout au collectif.

Le vestiaire du PSG a rendu son verdict. En début de saison, le groupe de Luis Enrique a renouvelé sa confiance à Marquinhos, qui a hérité du brassard de capitaine en 2020 après le départ de Thiago Silva. Le défenseur brésilien peut compter sur le soutien de Kylian Mbappé, véritable leader sur le terrain, mais aussi sur Danilo Pereira, qui malgré son faible temps de jeu, demeure une voix respectée.

Un rôle de grand frère pour Danilo Pereira

Lors d'un entretien accordé à France-Bleu Paris , Danilo Pereira est revenu sur son rôle au sein du PSG. « Mon rôle ? J’essaye d’être le meilleur ami de tous les joueurs, d’être la pour tout le monde pour aider, donner des consignes. On a un effectif très jeune donc mon expérience peut aider » a confié le joueur portugais, qui n'hésite pas à se rapprocher de ses compatriotes comme Vitinha ou Gonçalo Ramos : « J ’ai un rôle de grand frère avec eux parce qu’ils viennent d’arriver et sont jeunes. Ils ont beaucoup à apprendre. A Paris, la première année est toujours compliquée. La pression est forte, mais j’essaye de les aider » .

« J’essaye d’aider mes coéquipiers »