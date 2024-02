PSG : Luis Enrique reçoit un gros message dans le vestiaire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En arrivant au Paris Saint-Germain, Marco Asensio a retrouvé certains de ses compatriotes mais également son ancien sélectionneur, Luis Enrique. Un entraîneur qui a su charmer l’international espagnol comme il l’a reconnu dans un entretien accordé à l’AFP avant le huitième de finale aller de Ligue des champions face à la Real Sociedad.

Marco Asensio n’est pas arrivé en terrain totalement inconnu au PSG. L’été dernier, l’international espagnol a en effet retrouvé certains de ses coéquipiers en sélection, à savoir Fabian Ruiz et Carlos Soler, mais également Keylor Navas, son ancien partenaire au Real Madrid, sans oublier Luis Enrique. A la tête de la Roja entre 2018 et 2022 (avec une coupure entre juin et novembre 2019), l’Espagnol avait notamment emmené Marco Asensio (38 sélections) au Qatar pour disputer la Coupe du monde. Une relation sur laquelle est revenue la recrue estivale du PSG.

« Luis Enrique ? Un des meilleurs que j’ai jamais eu »

« La relation est bonne , confie Asensio à l ’AFP. Après avoir travaillé avec lui en sélection, je connais déjà sa méthode de travail, ce qu’il attend de l’équipe et ce qu’il demande à chaque joueur. C’est un entraîneur très exigeant, et à vrai dire un des meilleurs que j’ai jamais eu, tant par sa discipline de travail que son professionnalisme, son exigence envers lui-même et envers nous. »

