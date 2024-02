Il vit un calvaire au PSG et s’explique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Recruté par le PSG durant l’été, Marco Asensio n’a pas vécu le début de saison qu’il imaginait, perturbé par une blessure au pied l’éloignant des terrains plus de deux mois. Un moment « dur » à vivre pour l’international espagnol comme il l’a reconnu dans un entretien accordé à l’AFP avant d’affronter la Real Sociedad.

L’été dernier, le PSG s’est notamment attaché les services de Marco Asensio, libre après la fin de son contrat avec le Real Madrid. Enthousiaste à l’idée d’entamer un nouveau défi dans la capitale, l’Espagnol a toutefois été freiné dans son élan par une blessure au pied en septembre à l’occasion du match Espagne - Géorgie (7-1), l’éloignant des terrains pendant plus de deux mois. Un moment difficile à traverser pour Asensio, qui n’a pas pour autant perdu sa motivation.

« J’ai dû être patient et persévérant »

« C’était dur parce que je me suis blessé (à un pied) alors que j’étais dans une bonne période, je m’étais bien intégré à mon nouveau club , s’est souvenu Marco Asensio, interrogé par l’ AFP. Mais c’est devenu un défi, j’ai dû être patient et persévérant. J’ai travaillé dur pour revenir le plus tôt possible. Ces derniers matchs j’ai pu montrer que je me sentais bien, je suis en forme et disponible pour l’équipe . »

« Le vestiaire ? Je m’y suis tout de suite senti très bien »