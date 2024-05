Mercato - PSG : Al-Khelaïfi annonce l’entraîneur pour l’an prochain

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Habitué à changer régulièrement d’entraîneur, le PSG version Qatar réserve-t-il le même sort à Luis Enrique après l’élimination décevante contre le Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions ? Nasser Al-Khelaïfi, excédé par la question d’un journaliste à ce sujet, a vendu la mèche pour l’avenir de son entraîneur espagnol.

Le PSG est une nouvelle fois tombé de haut en Ligue des Champions mardi soir, chutant en demi-finale retour de la compétition face au Borussia Dortmund (défaite 1-0, comme au match aller). Mais faut-il pour autant s’attendre à un limogeage de Luis Enrique, qui avait été nommé l’été dernier sur le banc du PSG avec un contrat qui court jusqu’en 2025 ?

Mercato - PSG : Un accord à 93M€ annoncé pour cette star ! https://t.co/sV6I8uADLJ pic.twitter.com/g8ANc1Sx5y — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

Al-Khelaïfi fait le bilan

Interrogé en zone mixte après la rencontre, le président Nasser Al-Khelaïfi a livré son sentiment sur cette élimination en Ligue des Champions : « On est très déçus par le résultat. On est tristes bien sûr, et je pense qu'on méritait mieux. Au total, on touche quatre fois les poteaux, la semaine dernière deux fois... Le ballon ne veut pas rentrer. C'est difficile mais les joueurs et le coach ont tout donné, les supporters aussi. C'était une soirée où on pouvait gagner et se qualifier mais félicitations à Dortmund. Je pense qu'on méritait mieux », a d’abord expliqué le dirigeant du PSG.

« Luis Enrique ? C’est quoi cette question ? »