Mercato - PSG : Mbappé s’énerve à cause du Real Madrid !

Attendu au tournant mardi soir pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund, Kylian Mbappé a une nouvelle fois déçu pour son dernier match européen au Parc des Princes. Et alors qu’il a été interrogé sur le Real Madrid après la rencontre, l’attaquant français a semblé très agacé par la question…

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ! L’attaquant de 25 ans quittera le club francilien libre à l’issue de la saison, très certainement pour s’engager au Real Madrid, et il disputait donc mardi soir son tout dernier match européen sous la tunique du PSG (défaite face au Borussia Dortmund, 0-1). Mbappé s’est présenté en zone mixte après l’élimination de son équipe dans cette demi-finale de Ligue des Champions, et les journalistes ont tenté de l’amener à se prononcer sur son avenir.

Mbappé agacé par une question sur le Real Madrid

« Si c’était mon dernier match de Ligue des Champions avec le PSG ? Cette saison c’est sûr, car on est éliminé », a d’abord lâché Kylian Mbappé, avant de lancer un regard noir à un journaliste lui demandant s’il allait désormais supporter le Real Madrid : « On est déçu, forcément, pour le club, pour les supporters, mais on est éliminé. On a tout donné, tout n’est pas à jeter, il va falloir tirer des enseignements de ce qui a marché et ce qui n’a pas marché c’est comme ça, mais on a manqué trop de choses devant », s’est contenté de répondre Mbappé, visiblement agacé par la question.

« Après, on fera le bilan »