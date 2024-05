Mercato : Le PSG a choisi son gardien pour l'année prochaine !

Benjamin Labrousse

Bien installé dans les buts du PSG depuis la saison dernière, Gianluigi Donnarumma ne fait pas encore l’unanimité à Paris. Excellent sur sa ligne, l’Italien peine encore à convaincre au pied et dans les airs. Néanmoins, les dirigeants parisiens ne devraient pas bouleverser la hiérarchie des gardiens pour la saison prochaine. Explications.

Arrivé au PSG en 2021, Gianluigi Donnarumma est-il devenu ce leader incontesté dans les buts parisiens ? Pas vraiment. En revanche, l’international Italien a prouvé indéniablement qu’il demeurait l’un des meilleurs à son poste sur sa ligne. De plus, le joueur âgé de 25 ans a également montré des signaux d’améliorations sur certains aspects de son jeu.

Le PSG moqué après son flop, la polémique éclate https://t.co/jULZhie529 pic.twitter.com/aRePbX9tT1 — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

Donnarumma devrait prolonger au PSG

Néanmoins, Donnarumma reste clairement perfectible. De quoi laisser planer le doute sur son avenir au PSG ? Non plus. Ce mardi, Sky Sports révélait qu’une réunion était prévue entre l’agent du joueur et le club parisien afin de discuter d’une potentielle prolongation de contrat. Mais quid de Keylor Navas et d’Arnau Tenas, tous deux apparus cette saison au PSG ?

« Le PSG ne cherche pas de gardien titulaire »